الاعلام الامني: سقوط صاروخين كاتيوشا في المحيط الخارجي لمطار بغداد

2019/12/12 | 00:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن سقوط صاروخين نوع كاتيوشا في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي.

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