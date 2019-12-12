تيار الحكمة ينفي ترشيح أي شخصية لرئاسة الوزراء ويشدد على إستقلاليتها

2019/12/12 | 00:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى تيار الحكمة الوطني، ترشيحه أي شخصية لرئاسة الوزراء" مشدداً في الوقت نفسه "على إستقلالية المرشح للمنصب".

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