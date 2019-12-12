2019/12/12 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا : ( العالمين ) بفتح اللام مقدمة 1 ـ مفردها ( عالم ) بفتح اللام .أى من عوالم البشر والمخلوقات .وجمعها يأتى فى القرآن الكريم ( العالمين ) فقط ، وهو دائما مُضاف الى رب العزة جل وعلا .والمضاف مجرور ، ولأنه جمع مذكر سالم فهو مجرور بالياء .2 ـ وفى اللسان العربى هناك ( المفرد : مذكر ومؤنث ) وهناك ( المثنى : مذكر ومؤنث ) ثم هناك الجمع ( مذكر سالم ومؤنث سالم بالإضافة الى جمع التكسير......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( العالمين ) بفتح اللام و( العالمين ) بكسر اللام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( العالمين ) بفتح اللام و( العالمين ) بكسر اللام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).