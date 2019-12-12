جنايات ذي قار تقضي بالسجن 27 عاما لـ3 من تجار المخدرات بالمحافظة

2019/12/12 | 00:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، امس الأربعاء، حكماً بسجن ثلاثة تجار مخدرات في المحافظة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى حصلت عليه "العهد

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