صادقون: الإصلاحات اليوم تسير بإزالة كل من جاء عن طريق المحاصصة

2019/12/12 | 00:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكدت كتلة صادقون النيابية، امس الاربعاء، بان "جميع الكتل السياسية كانت متفقة على تمرير قانون الانتخابات في جلسة اليوم.

وقال النائب عن الكتلة،

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