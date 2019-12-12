2019/12/12 | 00:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يهبط بعد زيادة المخزون والأنظار على الحرب التجارية

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