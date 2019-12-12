اليوم انطلاق البطولة العربية بالغولف

2019/12/12 | 00:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نبيل الزبيدي

تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية التاسعة والثلاثين للرجال بالغولف والتي تستضيفها مدينة مراكش المغربية وتستمر لغاية السادس عشر من الشهر الحالي بمشاركة العراق وعدد من الدول العربية.

وقال امين سر لجنة الغولف وصفي الكناني: ان البعثة العراقية وصلت امس الاول وتضم لاعبين هما عامر راضي ونمير النعيمي وتم اجراء الوحدات التدريبية اليومية والتكيف مع اجواء البطولة، مبينا ان اللاعبين جاهزان لتحقيق ارقام متميزة في المنافسات، مؤكدا حرص العراق على تلبية الدعوات العربية والقارية للعبة وان هذه البطولة تأتي ضمن الاجندة السنوية للاتحادات العربية وهي ختام استحقاقات العام الحالي 2019.

من جانبه اكد نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف مصطفى الزين جاهزية المغرب لاستقبال الاشقاء العرب متمنينا لهم التوفيق والنجاح في هذا المحفل العربي، مشيرا الى ان منافسات البطولة ستقام على ملعب نادي املكيس للغولف في مراكش على مدار اسبوع، اذ تم تخصيص يومين لجميع الفرق لاقامة التدريبات للتأقلم مع ارض الملعب والدخول في اجواء المنافسات في اليوم الثالث، على ان تقام منافسات البطولة على مدار اربعة ايام لتحديد بطل البطولة على مستوى الفرق، وبطل العرب على المستوى الفردي والفرق، ويتكون كل منتخب من 4 لاعبين.

وشدد الزين على اهمية هذا الحدث الرياضي، الذي تقام على هامشه العديد من الفعاليات المصاحبة لرياضة الغولف، الى جانب العديد من الاجتماعات للجان الاتحاد العربي، على مستوى المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد العربي للغولف، والتي تستهدف المرحلة الحالية والمقبلة لاجندة الاتحاد

العربي للغولف.

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