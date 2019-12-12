سقوط صاروخين قرب مطار بغداد

2019/12/12 | 00:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن سقوط صاروخين في المحيط الخارجي لمطار بغداد....

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