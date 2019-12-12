تعرف على الأطعمة التي تسبب الأرق خلال الليل

2019/12/12 | 00:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصبح الأرق مشكلة شائعة يعاني منها كثيرون حول العالم، وفي حين أن الأرق قد ينجم عن عدة أسباب تتنوع بين التوتر والضغط العصبي أو نتيجة تعاطي بعض الأدوية، إلا أن تناول بعض الأغذية مساءً أو قبل الخلود للنوم، يكون له تأثير كبير على إمكانية النوم، وقد يسبب الأرق.

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