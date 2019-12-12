روحاني: مؤامرات امريكا على العراق وايران واليمن وشعوب المنطقة ستمنى بالفشل

2019/12/12 | 00:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ايران

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني، امس الاربعاء، بان "مؤامرات اميركا تجاه ايران والعراق وسوريا ولبنان وافغانستان وباكستان واليمن وسائر شعوب المنطقة ستمنى

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