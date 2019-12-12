2019/12/12 | 00:57 - المصدر: الغد برس

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اتلتيكو مدريد يتأهل للمرحلة المقبلة من ابطال اوروبا بفوزه على ليف

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اتلتيكو مدريد يتأهل للمرحلة المقبلة من ابطال اوروبا بفوزه على ليفركوزن

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