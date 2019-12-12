2019/12/12 | 01:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

حقق ريال مدريد الخميس، (12 كانون الاول 2019)، الفوز على كلوب بروج البلجيكي 3-1 ضمن منا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الريال يفوز على بروج بعد ان رافق الباريسي مبكرا للدور الثاني بالابطال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الريال يفوز على بروج بعد ان رافق الباريسي مبكرا للدور الثاني بالابطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).