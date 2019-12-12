بايرن ميونخ يعبر توتنهام في الجولة الاخيرة من مجموعات دوري الابطال

2019/12/12 | 01:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تمكن بايرن ميونخ من التغلب على ضيفه توتنهام هوتسبير (3-1) على ملعب أليانز أرينا، الأربعاء، في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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