للمرة الثانية خلال اسبوع واحد.. 3 صواريخ تستهدف مطار بغداد الدولي

2019/12/12 | 01:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت خلية الاعلام الامني الاربعاء عن استهداف محيط مطار بغداد الدولي بصاروخي كاتيوشا.وذكرت الخلية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “صاروخين نوع “كاتيوشا، ” سقطا في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي في منطقة غير مأهولة، دون خسائر تذكر”.وكانت الخلية قد افادت يوم الاثنين بإصابة ستة مقاتلين بقصف بصواريخ […]

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