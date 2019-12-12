اطباء: وباء الانفلونزا يستهدف الاطفال في عام 2020

2019/12/12 | 01:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

كشفت صحيفة MedicalX Press الأمريكية، اليوم الخميس، بأن "وباء الإنفلونزا عامي 2019 – 2020 قد يكون أصعب وأخطر من أوبئة الأعوام الماضية".

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