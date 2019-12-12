الملكي يحقق فوزا كبيرا على البلجيكي كلوب بروج

2019/12/12 | 01:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

استطاع نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، من تحقيق الفوز على كلوب بروج البلجيكي 3-1 ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الاولى بدوري أبطال أوروبا

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