تعرف على الفرق المتأهلة الى الدور 16 في دوري ابطال اوروبا

2019/12/12 | 01:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة:يس عراق المتأهلين لدور ال16 في دوري ابطال اوروبا 2019/2020: بايرن ميونخ دورتموند لايبزيغ اتلتيكو مدريد ريال مدريد برشلونة فالنسيا باريس سان جيرمان ليون ليفربول مان سيتي توتنهام تشيلسي نابولي يوفنتوس اتلانتا

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