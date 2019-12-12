ارتفاع اسعار الذهب بالسوق الاوروبية

2019/12/12 | 01:59 - المصدر: العهد نيوز

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ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية، اليوم الخميس، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات،

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