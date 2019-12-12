عقوبات امريكية جديدة ضد تركيا بسبب شرائح صواريخ اس 400 الروسية

2019/12/12 | 01:59 - المصدر: العهد نيوز

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أقرّت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على حزمة عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها صواريخ "إس-400" الروسية للدفاع الجوي وعمليتها

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