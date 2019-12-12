هيثم بن محمد شطورو - إغتصاب

2019/12/12 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيثم_بن_محمد_شطورو كانت في البدء انحناءة أولى صغيرة، من جسدها الدقيق.انحناءة مثيرة لأنثى صغيرة الحجم ونحيفة ذات شعر أشقر، أفصحت عن معظم خطوط لذاذات جسمها اللذيذ المتـناسق، وذلك لكونها كانت ترتدي روبا بنفسجي اللون ذو التماع، و قد كان الروب قصيرا مما أحال الانحناءة إلى نصف جسد أنثى عاري بساقين عاجيتين متكاملتي التـناسق..بدا الأمر وكأنه بدون معنى أو قصد، لكن فكرة توقدت في ذهني تقول أن الجسد يغري نفسه قبل أن يغري الآخ......

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