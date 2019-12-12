القانونية النيابية تحدد اهم مقترحات قانون الانتخابات في مجلس النواب

2019/12/12 | 02:13 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- كشفت اللجنة القانونية النيابية ،الخميس، عن اهم المقترحات التي يتضمنها قانون الانتخابات الجديد في مجلس النواب ، مبينة ان الكتل السياسية بصدد تمرير القانون بعد انضاج المقترحات والتعديلات النهائي.وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي في تصريح صحفي ،ان “قانون الانتخابات الجديد واضح ولا يوجد في فقراته التفاف وكل الكتل النيابية ...

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