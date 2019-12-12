الحزب الشيوعي العمالي العراقي - يجب انهاء دور الميلشيات الحكومية وغير الحكومية في العراق لارتكابها مجازر وجرائم بحق المتظاهرين السلميين في العراق

2019/12/12 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي بعد ان فشلت جميع الحملات القمعية الحكومية ومليشياتها في اعادة الجماهير الى بيوتها واسكات صوت الحرية والمساواة، الصوت المدوي للملايين من الجموع الغفيرة للعاطلين عن العمل والنساء والطلبة والمعلمين وجميع محرومي المجتمع الذي ارعب الطبقة الحاكمة باسلاميها وقومييها وطائفيها التي حولت العراق الى جحيم لا يطاق، وبعد ان فشل هجوم المليشيات التابعة للحشد الشعبي التي يرأسها ويقودها فالح الفياض على خيام جسر الس......

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