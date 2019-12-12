خلافات تعصف بالبرلمان حول قانون الانتخابات ونقابة المحامين تطلب حلّه واعلان حكومة انتقالية في العراق

2019/12/12 | 02:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ قدمت‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬مقاربة‭ ‬للوضع‭ ‬العراقي‭ ‬مقترحة‭ ‬حلولا‭ ‬عملية‭ ‬لانقاذ‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬ا‭ ‬لحالة‭ ‬المأساوية‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬لها‭ ‬،‭ ‬بينها‭ ‬حل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وتكليف‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬شخصية‭ ‬وطنية‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬انتقالية،‭ ‬فيما‭ ‬عصفت‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬حول‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬،‭ ‬وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬برلماني،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تأجيل‭ ‬جلسة‭ […]

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