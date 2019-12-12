سياسي يهاجم الاتصالات السريّة مع المطعم التركي

2019/12/12 | 02:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬هاجم‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬المستقل‭ ‬عزت‭ ‬الشابندر‭ ‬قيام‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الدعوة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وغيره‭ ‬بارسال‭ ‬رسائل‭ ‬تأييد‭ ‬الى‭ ‬المعتصمين‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬ببغداد،‭ ‬وخاصة‭ ‬المطعم‭ ‬التركي‭ ‬وصفها‭ ‬برسائل‭ ‬الانحناء‭ ‬والشعور‭ ‬بالدونية‭ ‬،حيث‭ ‬يرجح‭ ‬وجود‭ ‬قيادة‭ ‬الانتفاضة‭ ‬التشرينية‭ ‬هناك‭ ‬‭. ‬وقال‭ ‬الشابندر‭ ‬الموصوف‭ ‬بعرّاب‭ ‬الصفقات‭ ‬في‭ ‬الاوقات‭ ‬الصعبة‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬صوتية‭ ‬انّ‭ ‬الذين‭ […]

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