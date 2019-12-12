استطلاعات متقاربة عشية انتخابات بريطانية هدفها إنهاء مأزق بريكست

2019/12/12 | 02:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ -‬الزمان ‭ ‬تعهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬القتال‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬كل‭ ‬صوت‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬اظهرت‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬تقاربا‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬البريطانية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لأزمة‭ ‬بريكست‭.‬ ويتوجه‭ ‬البريطانيون‭ ‬إلى‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬الخميس‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬المأزق‭ ‬السياسي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬الاستفتاء‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬ […]

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