محافظ نينوى يعلن صرف رواتب منتسبي الصحة ويؤكد إيجاد «حل نهائي»

2019/12/12 | 05:56 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلن محافظ نينوى نجم الجـــبوري، أمس الاربعاء، عن صرف رواتب منتسبي صحة المحافظة وحل تأخر رواتبهم بصورة نهائية.وقال الجبوري في بيان صحفي تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه إنه «تم اطلاق رواتب منتسبي صحة نينوى وحل ملف تأخر رواتبهم بصــــورة نهائية بعد استحصال المبالغ المرصودة للدائرة من قبل المالية».

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