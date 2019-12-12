2019/12/12 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_جواد_فارس هذولة احنة السرجنة الدم على صهيل الشكر يسعود يسعود خلي الدم يجري طوفان كلنة نخوض عبرية يسعود احنة عيب نهاب يا بيرغ الشرجية من قصيدة سعود لشاعر الثوار الجميل مظفر النواب منذ اليوم الأول من تشرين ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد جواد فارس - ثوار ساحات التحرير في العراق يواصلون المسيرة حتى النصر الأكيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد جواد فارس - ثوار ساحات التحرير في العراق يواصلون المسيرة حتى النصر الأكيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).