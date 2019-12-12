فخرُ العراقِ صناديدٌ قد انتفضوا

2019/12/12 | 07:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدة تحكي لسان حال شهداء العراق الأبرار الذين حققوا النصر المؤزر على عصابات داعش الارهابية :...

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