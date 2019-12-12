بغداد تصحو على صوت دوي انفجار قوي وانبعاث دخان اسود داكن (صورتان)

2019/12/12 | 07:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد شهود عيان صباح اليوم الخميس بسماع صوت دوي انفجار قوي هز مناطق شرق العاصمة بغداد.

وقال الشهود لشفق نيوز، ان سكان مناطق شرقي العاصمة سمعوا صباح اليوم دوي انفجار قوي هز مناطقهم.

وتداول مدونون على منصات التواصل الاجتماعي صورا اظهرت انبعاث دخان اسود داكن من محل الانفجار في احدى مناطق شرقي العاصمة.

هذا ولم يصدر اي تعليق من السلطات الامنية في بغداد حول طبيعة الانفجار.

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