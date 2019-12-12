تيار الحكمة ينفي طرحه اي مرشح لمنصب رئيس الوزراء

2019/12/12 | 08:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى تيار الحكمة الوطني في العراق، طرحه اي مرشح لمنصب رئيس الوزراء، فيما شدد أن يكون رئيس مجلس الوزراء القادم الذي يتم تكليفه لمدة محددة مستقلاً حقيقي...

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