2019/12/12 | 08:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألسنة دخان لم تعرف طبيعته في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد صباح اليوم الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ألسنة دخان لم تعرف طبيعته شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ألسنة دخان لم تعرف طبيعته شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).