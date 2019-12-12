ارتفاع عدد قتلى ثورة بركان نيوزيلندا

2019/12/12 | 08:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة نيوزيلندا إن شخصين آخرين توفيا جراء الإصابات التي تعرضا لها خلال ثورة بركان جزيرة وايت أيلاند هذا الأسبوع، ليرتفع بذلك العدد المؤكد للقتلى إلى ثمانية.

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