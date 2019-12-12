2019/12/12 | 08:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الجزائري الدولي بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري أهداف بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيف قطر نسختها رقم 16.

وسجل بونجاح بعد مرور 26 دقيقة من عمر لقاء فريقه أمام هينجين سبورت في افتتاح المونديال مساء الأربعاء.

بونجاح ليس أول لاعب عربي يسجل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، بل هو اللاعب الرابع الذي افتتح التسجيل بالمونديال.

وكان النجم السعودي محمد نور أول لاعب يسجل في لقاء افتتاح المونديال وتحديداً يوم 11 كانون الاول 2005 قبل 14 عاماً، حين أحرز لفريقه الاتحاد في مرمى الأهلي المصري بالدور الأول للبطولة في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق السعودي بهدف نظيف.

كما سجل العراقي عماد محمد هدف افتتاح مونديال الأندية في نسخة 2007، حين أحرز لفريقه السابق سباهان أصفهان الإيراني في مرمى وايتاكيري يونايتد النيوزيلاندي في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الإيراني بثنائية نظيفة سجلها عماد محمد.

وأحرز المغربي محسن ياجور هدف افتتاح نسخة 2013 لفريقه الرجاء البيضاوي في مرمى أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، الذي فاز به الرجاء بثنائية مقابل هدف واحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد بونجاح رابع عربي يفتتح التسجيل في مونديال الأندية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد بونجاح رابع عربي يفتتح التسجيل في مونديال الأندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).