بالصور.. أعمدة دخان لم تعرف طبيعته شرقي بغداد

2019/12/12 | 08:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أرتفعت ألسنة دخان لم تعرف طبيعته بعد في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد صباح اليوم الخميس..يتبع

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