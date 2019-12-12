لبنان تخسر 80 مليون دولار يوميا جراء الشلل الاقتصادي

2019/12/12 | 09:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية منصور بطيش، الأربعاء، إن بلاده تخسر ما بين سبعين وثمانين مليون دولار يوميا بسبب الأزمة والشلل الاقتصادي.

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