محكمة أمريكية تحرم ترامب من استخدام 3.6 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي

2019/12/12 | 09:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة فدرالية أمريكية أمرا قضائيا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام 3.6 مليار دولار من أموال وزارة الدفاع "البنتاغون"، لتشييد الجدار الحدودي مع المكسيك.

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