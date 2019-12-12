بروحية عالية.. الصقور يواصل تحضيراته في معسكر تونس

2019/12/12 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل فريق القوة الجوية تدريباته في معسكرة المقام حالياً في تونس تحضيراً للقاء مولودية الجزائر في إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ستقام بينهما في الـ16 من الشهر الجاري .

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