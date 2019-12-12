منجزات حركة تشرين.. ابراهيم الصميدعي

2019/12/12 | 09:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتاب ابراهيم الصميدعي: في البدء علينا ان نتفق ان الحراك التشريني بمخرجاته يستحق وصف الثورة السياسية والاجتماعية وبجدارة ومن الأهم في تاريخ الثورات في العراق والمنطقة ، وسوف أتلو ما كنت اعتبره قبل شهرين او ثلاثة فقط اشبه بمعجزة مستحيلة التحقيق وتحتاج لسنوات من الحراك السياسي والاختراق من داخل البرلمان بصعود كتل ونواب وطنيين بمعجزة […]

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