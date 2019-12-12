بينها 4 ذهبية .. العراق يتحصل على 7 ميداليات في بطولة رياضية في مصر

2019/12/12 | 09:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افتتح المنتخب العراقي بطولة العرب ( العلمين ) في جمهورية مصر العربية للعبة (للكانوي و الكاياك) بحصوله على سبع مداليات بينها اربع ذهبية و فضيتان وواحدة برونزية لليوم الأول في سباقات ال 500 متر.

ويشارك في البطولة تسع منتخبات ( العراق ، مصر ، تونس ، المغرب ، الجزائر ، الكويت ، السعودية ، السودان و فلسطين) .

وقال رئيس اتحاد العراقي المركزي للعبة الكانوي والكاياك ماجد صالح ان " ذهبيات لعبة للكانوي فردي 500 متر حصل عليها اللاعبان ( علي ضرار و أسامة نصيف ) وذهبية لعبة الكاياك الفردي 500 متر حصل عليها اللاعب ( سليمان احمد ) , أما ذهبية لعبة الكاياك زوجي أضافه الى فضية رباعي الكاياك 500 متر حصل عليها ( بكر عبد الاله ، وائل خالد ، علي حسين و ليث احمد ) ، فضلا عن فضية لعبة الكاياك 500 متر زوجي حصل عليها اللاعبان ( بكر عبد الاله و وائل خالد ) و ختمها الرباعي ( علي عادل ، سليمان احمد ، احمد قيس و منتظر نذير ) بحصولهم على برونزية لعبة الكاياك رباعي 500 متر".

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