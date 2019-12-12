الحشد الشعبي يكشف عن

2019/12/12 | 09:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف امر اللواء 44 في الحشد الشعبي، حميد الياسري، عن تسلل علني لعناصر داعش الاجرامي من سورية باتجاه العراق، داعيا القوة الجوية لفرض

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