نائب : ميسان تطالب الحكومة بدفع مستحقاتها من البترودولار

2019/12/12 | 09:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

اكد النائب عن محافظة ميسان مضر خزعل، اليوم الخميس، ان الحكومة مازال بذمتها مبلغ يصل الى 800 مليار دينار من مستحقات البترودولار لمحافظة

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