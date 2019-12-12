2019/12/12 | 09:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورا تظهر تعرض عجلة ناشط مدني لاطلاق نار مباشر في محافظة القادسية.وطبقا للصور فان” الناشط المدني احمد السويدي وزميله تعرضا إلى إطلاق نار من قبل أشخاص مجهولين في مركز مدينة الديوانية تحديداً في شارع الأطباء كادت أن تؤدي بحياتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. تعرض ناشطنين لمحاولة اغتيال في مركز مدينة الديوانية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. تعرض ناشطنين لمحاولة اغتيال في مركز مدينة الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).