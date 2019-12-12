محمد الحنفي - يوم كان الشهيد عمر... قائدا للنقابة / الحركة...

2019/12/12 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي إن الشهيد عمر...لا يختص...بالنضال السياسي...بل كان يناضل...في النقابة...وفي مستوى...قيادة...قطاع معين...وكان يشكل...رؤية ثاقبة...متميزة...ديمقراطية...تقاوم كل خبث...بيروقراطية القيادة...لسير النقابة...في أي قطاع...وعلى مستوى...اتحاد القطاعات...حتى تستطيع...النقابة...أن تضم كل العمال...كل الأجراء...كل الكادحين........

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