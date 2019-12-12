منذر خدام - الحلقة الثامنة والعشرين: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

2019/12/12 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام الفصل التاسعالكارثة نقضي على الحلم مؤقتا1- مقدمةكانت احلام السوريين كبيرة، احلام طالت كل جوانب حياتهم، أحلام بالحرية، وبالكرامة، وبحكم القانون، احلام تطمئنهم إلى لقمة عيشهم وإلى مستقبل اولادهم، احلام بأن يكون حكامهم من طينة البشر، يصيبون ويخطؤون، لا من طينة "القديسين" لا يخطؤون.بكلام آخر كانوا يحلمون بالتغيير والانتقال من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي، إلى فضاء مشبع بقيم الح......

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