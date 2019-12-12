2019/12/12 | 10:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا، لكنه قال إنه ذكّر نظيره الروسي سيرجي لافروف بحظر الأسلحة المفروض على ذلك البلد.

وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، قال بومبيو إنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وإن واشنطن حذرت من إرسال أسلحة لليبيا".

وأضاف "نريد العمل مع الروس للوصول إلى مائدة التفاوض وإجراء سلسلة نقاشات تقود في نهاية المطاف إلى تسوية تفضي إلى ما تحاول الأمم المتحدة فعله".

وأوضح "أبلغني وزير الخارجية لافروف مباشرة بالأمس أنه على استعداد لأن يكون جزءا من ذلك وأن يواصله.



ذكرته بأن هناك حظرا للأسلحة لا يزال مطبقا في ليبيا وأنه ينبغي ألا تقدم مواد أخرى داخل ليبيا".

وأرسلت تركيا طائرات مسيرة وشاحنات للميليشيات المتحالفة مع حكومة طرابلس.

وقبل أسبوعين، وقعت حكومة طرابلس وتركيا اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا ومذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية في تحرك أثار غضب اليونان ودفعها لطرد السفير الليبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا: نريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا: نريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).