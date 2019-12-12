الدولار يواصل خسائره قبيل تطبيق رسوم جمركية أمريكية جديدة على سلع صينية

2019/12/12 | 10:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

واصل الدولار تكبد أكبر خسائره خلال أسابيع، اليوم الخميس، حيث توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنه سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال 2020 مما أطلق موجة بيع للمراكز الدائنة في العملة الأمريكية.

كما ينتاب القلق المستثمرين قبيل الموعد النهائي لتطبيق رسوم جمركية أمريكية جديدة على سلع صينية يوم الأحد واجتماع البنك المركزي الأوروبي والانتخابات البريطانية التي تُجرى يوم الخميس.

وسجل الدولار أدنى مستوياته في أكثر من شهر مقابل اليورو عند 1.1143 دولار وظل عند هذا النطاق بينما مال الجنيه الاسترليني للارتفاع قبيل الانتخابات.

ونزل الدولار مقابل سلة من ست عملات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 97.038.

وتشبث الين الياباني بالمكاسب التي حققها أثناء الليل وسجل 108.55 ين مقابل الدولار.

وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ضمن الأعلى صعودا.

وزاد الدولار الأسترالي واحدا بالمئة أثناء الليل وبلغ مستوى أدنى مباشرة من أعلى مستوى في شهر عند 0.6882 دولار أمريكي يوم الخميس.

وحوم الدولار النيوزيلندي أدنى بقليل من أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي بلغه أثناء الليل عند 0.6581 دولار.

وتضع تداولات الاسترليني في الحسبان احتمال فوز حزب المحافظين بأغلبية في البرلمان مما يمهد الطريق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير كانون الثاني.

وعزز ضعف الدولار الاسترليني ودفعه للصعود إلى 1.3217 دولار يوم الخميس.

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