2019/12/12 | 10:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في بغداد احتفالات من قبل مقاتلي الحشد الشعبي في مديرية مقاتلة الدروع والجماهير في شوارع بغداد بمناسبة يوم النصر على داعش.وتخلل الاحتفال أغاني وأهازيج وإطلاق الألعاب النارية في الجو احتفالا بيوم النصر، كما زين المحتفلون السيارات والبنايات في المنطقة التي شهدت الاحتفال في بغداد.وأعلنت الحكومة العراقية في العاشر من كانون الاول 2017،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والجماهير يحتفلان بيوم النصر في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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