بروح جديدة فورد تكشف عن أقوى سيارات Mustang

2019/12/12 | 10:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت فورد في معرض ديترويت الأخير نموذجها الجديد من سيارات Mustang، معشوقة محبي المركبات القوية في العالم.ومن أكثر ما يلفت الانتباه في سيارة GT500 2020 Mustang الجديدة النتوء الواضح وسط غطاء المحرك، والذي يظهر عادة في السيارات المعدلة المزودة بمحركات كبيرة.كما حصلت هذه السيارة على جنح هوائي مصنوع من ألياف الكربون لزيادة ثباتها

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