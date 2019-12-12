نائب يحذر من تداعيات استهداف نقاط التفتيش وتسلل عناصر داعش بين ديالى وصلاح الدين

2019/12/12 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبدالخالق العزاوي الخميس (12 كانون الأول 2019)، من خطورة الوضع الأمني في المناطق الحدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال العزاوي في حدث لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع الأمني على الحدود بين ديالى وصلاح الدين خطير للغاية في ظل تنامي نشاط خلايا تنظيم داعش في القرى المهجورة، ضمن حدود محافظة صلاح الدين، مما تشكل تهديدا مباشرا لأمن القرى المحررة في العظيم وبقية المناطق في محافظة ديالى".

وأضاف أن "معدلات الهجمات على النقاط الامنية المرابطة خاصة للحشد العشائري ارتفعت مؤخرا، بالإضافة الى استمرار عمليات تسلل عناصر التنظيم من صلاح الدين باتجاه ديالى"، مشيرا إلى أن "قرى العظيم المحررة القريبة من الحدود مع صلاح الدين تتحمل حاليا وزرا كبيرا في مواجهة داعش من خلال الحشد العشائري الذي يقاتل بدون الدعم ".

وكان رئيس مجلس ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة)، بمحافظة ديالى، محمد ضيفان العبيدي، كشف الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، عن قيام تنظيم داعش باستهداف كاميرات المراقبة في المناطق الحدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال العبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التنظيم شن هجوما شرسا في ساعة متأخرة من ليل أمس، حاول فيه استهداف كاميرات المراقبة في قاطع قرى البو عواد، على المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين، لكن مفارز الجيش العراقي تصدت بشجاعة وحالت دون تأثر منظومة الكاميرات بالهجوم".

وأضاف أن "داعش يشن حربا على كاميرات المراقبة نظرا لتأثيرها الكبير في احباط غزوات الليل وافشال اغلب محاولات التسلل والاقتراب من نقاط المرابطة سواء للقوات الامنية او الحشد العشائري".

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، بيانا بشأن سقوط صاروخين قرب مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيانها، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي في منطقة غير مأهولة".

وأضافت، أن &quo

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان صاروخين سقطا بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك معلومات اولية تفيد بسقوط صاروخين بالقرب من مطار بغداد الدولي".

وأضاف، أنه "لم يتم تحديد نس

بغداد اليوم- بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الأربعاء، القبض على ثلاثة متهمين بارتكاب جرائم القتل العمد.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة بابل العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني، في بيان أنه "بناءً على التوجيهات المستمرة التي يصدرها قائد شر

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