بغداد تكشف مزيداً من تفاصيل الاتفاق النفطي مع كوردستان

2019/12/12 | 10:58 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قالت الحكومة الاتحادية، إن الاتفاق مع إقليم كوردستان يقضي بتسليم 250 ألف برميل يومياً من الخام المنتج الى شركة التسويق الوطنية (سومو) اعتباراً من مطلع العام المقبل ضمن خطة تصديرية للبلاد تشمل 3.8 مليون برميل يومياً.

وسبق أن أعلن وزير مالية إقليم كوردستان أن أربيل قررت تسليم الكمية المتفق عليها من النفط ضمن اتفاق يشمل ايضاً ملف المستحقات المالية في إطار مشروع الموازنة المالية للبلاد لعام 2020.



وشارك الإقليم للمرة الأولى في إعداد المراحل الأولية للموازنة.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان قوله إن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم "جادتان بحل المشكلات المتعلقة بالملف النفطي بين المركز والإقليم، وعليه أجريت مؤخراً زيارات عدة للوفد الكوردي المفاوض لحسم هذا الملف".

وأضاف أن آخر زيارتين للوفد الكوردي تركز الحديث فيهما على الموازنة الاتحادية وآليات عملها وكيفية احتساب حصة الإقليم.

وأضاف أن الجانبين حددا التزامات الإقليم تجاه الحكومة الاتحادية والموازنة، لاسيما أن إنتاج الإقليم من النفط الخام حاليا يصل الى حدود 450 ألف برميل يوميا ومعظمه يذهب الى التصدير.

وتابع الغضبان "الاتفاق تم على أن يكون سقف الإنتاج في الإقليم بحدود 450 ألف برميل لأن ذلك يؤثر في حصة العراق في (أوبك)".

وقال المسؤول، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، إن حجم التصدير المخطط له ثلاثة ملايين و880 ألف برميل بضمنها المسلمة من الإقليم.

وأشار الغضبان الى أن الاتفاق يقضي بان يقوم إقليم كوردستان اعتباراً من الأول من كانون الثاني يناير 2020 بتسليم الحكومة الاتحادية 250 ألف برميل يوميا من النفط الخام المنتج من أصل الكمية المنتجة هناك البالغة 450 ألف برميل يوميا، حسبما أفاد به الوزير.

ويأتي الاتفاق بين الجانبين بعد تحسن العلاقات بينهما على الرغم من أن الكثير من الخلافات لا يزال قائماً في قضايا مالية وسياسية جمة.

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال مراراً إن تحسين العلاقات مع الحكومة الاتحادية يقع على رأس أولويات برنامج عمل حكومته.





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